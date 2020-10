ROMA. 18 anni fa, il terremoto di San Giuliano di Puglia. Il 31 ottobre 2002, una forse scossa di terremoto fu la concausa del crollo della scuola elementare Francesco Jovine. Sotto le macerie morirono 27 angeli e la maestra Carmela Ciniglio. Poco distante, Annantonia e Luisa.

"Sentiamo forte il dovere del ricordo- dichiara l'onorevole Giuseppina Occhionero- e la giornata della memoria delle vittime, istituita dalla Regione Molise, ci invita ogni anno alla riflessione.

Ieri Smirne. Quest'anno, la memoria è doppiamente importante per riflettere su quanto sia fondamentale la sicurezza degli edifici scolastici e il ripristino della unità di missione ItaliaSicura e la sicurezza della salute delle alunne e degli alunni. Ricordare per evitare che tragedie come quella di San Giuliano di Puglia si ripetano in futuro.

Osservare le norme ormai note per contenere, al massimo, il rischio di contagio e garantire il diritto di studio a quei bambini che oggi hanno l'età che avevano gli angeli di San Giuliano 18 anni fa".