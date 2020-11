Pandemia e anziani, Sisto: «Tutelare gli over 60 con misure straordinarie»

TERMOLI. Dal segretario di Rifondazione comunista Pasquale Sisto un commento sullo studio del ricercatore Matteo Villa dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale).

«Questo studio ci induce a rilanciare una proposta che Rifondazione Comunista avanza da tempo. Se il 94% dei morti causati dalla pandemia di Sars-Cov2 è over 60 è necessaria una misura straordinaria.

Noi manderemmo lavoratrici e lavoratori in pensione a 60-62 anni come in Francia. Ma almeno fino alla fine dell’emergenza sarebbe il caso che lavoratrici e lavoratori in quella fascia d’età o affetti da patologie gravi vengano esentati dal lavoro.

Ovviamente dovrebbero essere regolarmente retribuiti e la misura dovrebbe riguardare lavoratori dipendenti e autonomi. con questa misura si ridurrebbe la pressione sulle strutture sanitarie e si metterebbero al sicuro tante persone. Ovviamente la cosa migliore sarebbe cestinare legge Fornero e consentire a tutte/i di andare in pensione.