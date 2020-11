Residente positivo fuori regione, il sindaco Manes chiude per tre giorni le scuole a Montecilfone

MONTECILFONE. Il sindaco Giorgio Manes ha reso noto con un post social su Facebook che in mattinata è giunta notiziache un loro concittadino, attualmente fuori regione, è risultato positivo asintomatico al corona virus.

«È stato immediatamente posto in essere il protocollo di emergenza, così come disposto dalla normativa per Covid-19 per precauzione anche le scuole, di ogni ordine e grado, sono state chiuse per tre giorni a partire da domani per sanificazione.

Seguiranno aggiornamenti: vi invito a essere prudenti e a rispettare le regole senza creare allarmismi, continuando ad attenerci rigorosamente al rispetto delle regolegià note a tutti».