ROMA. L'onorevole molisana di Italia Viva Giuseppina Occhionero è intervenuta in aula ieri, a Montecitorio, nell'ambito della lunga discussione generale dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte alla Camera dei deputati.

Nel discorso pronunciato, la parlamentare ha evidenziato come «Il Covid-19 ha fatto emergere anche l'emergenza giovanile. È necessario mettere in campo tutte le più opportune iniziative per favorire l'occupazione, la formazione, l'emancipazione giovanile... è necessario il rinascimento delle competenze».