In pensione dopo 28 anni al municipio di Tavenna

TAVENNA. Ha svolto egregiamente il ruolo di dipendente comunale per 28 anni in servizio al municipio di Tavenna, Luciano Catalano è andato meritatamente in pensione.

Il sindaco Paolo Cirulli, alla presenza di amministratori e dipendenti, gli ha consegnato una targa ricordo per il servizio che ha prestato per l'intera collettività locale con passione e professionalità. A lui un augurio per un felice pensionamento da parte dell'intera comunità di Tavenna.