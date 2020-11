Covid a Campomarino, il M5S contro Silvestri: «Si salvi chi può»

CAMPOMARINO. Terzo capitolo Covid oggi a Campomarino, da parte del Movimento 5 Stelle locale. Il gruppo consiliare pentastellato declama: «Si salvi chi può». «Il sindaco Pierdonato Silvestri ha il dovere di rilasciare informazioni ufficiali da parte dell’Asrem, ogni giorno!

Da sempre l’Asrem invia intorno alle 18 l'aggiornamento dei contagi. Essere sindaco richiede responsabilità verso tutti i cittadini, siamo abituati a bollettini puntuali di sindaci dei dintorni, ma Campomarino sembrava, a detta di questa maggioranza, un’isola felice che oggi è stata obbligata ad invitare alla prudenza. Ma davvero crede sia sufficiente un messaggio di invito alla prudenza?

Il sindaco deve informare in modo preciso e dettagliato, l’andamento dei contagi e gli eventuali provvedimenti, considerando ovviamente la delicatezza della questione, legata naturalmente anche ad aspetti di privacy del singolo utente. I disagi dei cittadini sono anche sul fronte della loro comunicazione con l’amministrazione, che risulta costantemente assente. È mai possibile che sulla questione Covid, i cittadini di Campomarino debbano essere abbandonati al proprio destino?

Tutto questo è vergognoso. La situazione è ancora più intollerabile vista la nuova impennata della curva dei contagi in un territorio come il nostro con i servizi sanitari risicati, ridotti al minimo per una gestione politica regionale disastrosa.

Non c’è un minimo aggiornamento quotidiano e costante sui casi e sui comportamenti da tenere e sulle regole da seguire. Non ci sono controlli nelle strade del paese, con tanti giovani che creano assembramenti preoccupanti e, in alcuni casi, non indossando neppure la mascherina. Il sindaco, essendo massima autorità sanitaria sul territorio comunale, ha il dovere di intervenire immediatamente.

Bisogna attivare tutte le misure affinché il nostro paese non diventi un focolaio da un momento all’altro come in altre comunità.

Sulla salute, lo ribadiamo, non si possono procrastinare decisioni importanti. Ma dov’è il controllo sul territorio? Perché non si provvede a sanzionare chi infrange le disposizioni? La situazione sta diventando sempre più imbarazzante, i cittadini chiedono di essere tutelati.

Comprendiamo benissimo le preoccupazioni dei campomarinesi, che hanno il diritto di conoscere la situazione reale dei contagi da Covid, ora che la questione è permeata anche tra le mura scolastiche. I cittadini percepiscono la sensazione di essere lasciati in balia di se stessi. È intuibile il collasso di una comunità se si brancola nel buio. Soprattutto ora, con le impennate dei contagi.