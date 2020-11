CAMPOBASSO. Personale del comando di Campobasso è intervenuto nel pomeriggio di ieri alle ore 16 circa, a Gildone, sulla Statale 17, a seguito di un incendio di una betoniera carica di cemento. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse nelle vicine abitazioni.

Dopo lo spegnimento dell’incendio, tramite l’utilizzo dell’autogru, la betoniera è stata messa in sicurezza in un piazzale adiacente la sede stradale in attesa della rimozione da parte della stessa ditta proprietaria del mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per la regolamentazione del traffico veicolare durante le operazioni di soccorso e spegnimento