CAMPOBASSO. Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, ha reso noto che con determina del Presidente del Cnog Carlo Verna sono state rinviate le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’Ordine giornalisti, fissate in questo mese di novembre (8, 15, 22).

Per questo motivo, nel ringraziare le autorità e i colleghi mobilitati per i seggi già predisposti, colgo l'occasione per rimarcare che il differimento dovrebbe aggirarsi a non meno di 90 giorni, Covid permettendo.

Molto probabilmente si sta studiando anche il voto elettronico con una nuova piattaforma nazionale e a tal riguardo si sensibilizzano i colleghi iscritti in Molise alla predisposizione della pec, obbligatoria per legge.