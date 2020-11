Sono 30.550 i contagi da ieri in Italia, con 352 decessi

ROMA. In conferenza stampa dal Ministero della Salute diffusi anche i dati sull'emergenza Covid in Italia: nelle ultime 24 ore ci sono stati 30.550 contagi e 352 decessi, su circa 212mila tamponi processati da ieri. Sono 73 i ricoveri in Terapia intensiva e un migliaio di ricoveri ospedalieri.