Tamponi, attese e lavoro: l'odissea

TERMOLI. Nella giornata in cui sono pervenuti i dati sui contagi in stabilimento, arriva lo sfogo di una famiglia, dove moglie e marito lavorano alla Fca. L’attesa per i tamponi sta diventando spasmodica.

«Buongiorno le parlo dell' odissea di mia moglie. Sabato mattina si reca al lavoro come tutte le mattine, alle ore 10 comincia a sentire freddo e perdita di gusto. Parla con il capo e la manda in sala Medica, come di routine la sala medica la fa uscire come Covid, da sola. Cerchiamo di contattare il centro regionale Covid per 40 minuti e non risponde nessuno, vado al Pronto soccorso al triage, trovo due allievi infermieri e mi dicono che loro non possono fare niente, mi mandano al centro Covid, presso l'ospedale vecchio, trovo due medici, ma mi rispondono che loro senza autorizzazione del medico curante non potevamo fare il tampone.

Vado a casa chiamo il medico, come sappiamo i medici di famiglia non lavorano, chiamo la guardia medica mi sento risponde che i sintomi possono essere quelli non avere paura se hai la febbre prenditi una tachipirina, la sera riesco a parlare con il medico di famiglia però anche lui era un po' incerto. Lunedì vado dal medico e mi prenota per il tampone, ma ad oggi ancora ti fanno sapere niente? Io e mia figlia andiamo a fare il sierologico e usciamo tutti negativi. In Fiatsi parla di positività di mia moglie, quando mia moglie non ancora effettua nessun tampone. Nel frattempo 6 dipendenti restano a casa, ma anch'io dipendente mi sono sentito dire che potevo andare a lavorare, io marito si, i 5 colleghi di mia moglie sono a casa».