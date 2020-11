Ufficio postale di Larino, sindaco chiede riapertura sportello centro storico

LARINO. Il sindaco Giuseppe Puchetti ha scritto nuovamente alla direzione di Poste Italiane ed al Presidente di Anci Molise Pompilio Sciulli, per chiedere la riapertura dello sportello ubicato al centro storico.

«Gentilissima, Le scrivo per richiedere la riapertura, almeno per due giorni a settimana, dello sportello dell'ufficio Postale di Larino ubicato nel Centro Storico. Lo sportello in questione è chiuso da fine aprile a causa Covid-19. La necessita trova giustificazione in quanto Larino è un comune con una popolazione di circa 7.000 abitanti, tra i più popolosi del Molise, che si sviluppa urbanisticamente in una parte nuova, dove sono residenti quasi 6000 persone e sono presenti una serie di uffici e servizi pubblici (ospedale, tribunale, penitenziario, residenza sanitaria assistita, hospice e uffici van della regione Molise, e il Centro Storico dove ha sede il municipio e risiedono oltre mille persone, la maggior pane anziane. La distanza tra l'ufficio Postale ubicato nella parte nuova, attualmente aperto, e l'ufficio chiuso ubicato nel Centro Storico è di circa 3,5 chilometri. Per tale motivo in questo periodo, essendo chiuso l'ufficio nel Centro Storico, tante persone anziane sono costrette a recarsi all'ufficio nella zona nuova con notevole disagio a causa della mancanza di mezzi trasporto nel periodo Covid-19. Ma l'aspetto più critico è che tale situazione determina assembramento nell'ufficio della zona nuova in quanto è aperto solo la mattina. Certo di una Sua attenzione e fiducioso di un positivo riscontro della presente, Le invio distinti saluti».