Sanità in Molise, Soa organizza protesta e chiede revoca di Toma da commissario

CAMPOBASSO. Il Soa, con Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre, organizza una nuova protesta sulla sanità.

«La disastrosa situazione sanitaria regionale è ormai diventata insostenibile, una gestione dell'emergenza fallimentare. I gridi d'allarme provengono da tutte le categorie coinvolte, i medici, il personale sanitario, i pazienti Covid, quelli oncologici, i diabetici e da tutti coloro che ogni giorno rinunciano alle cure ordinarie sebbene queste siano garantite dall'art 32 della costituzione, comitati e poche rappresentanze politiche hanno già denunciato da tempo la situazione drastica in cui versa la sanità pubblica molisana, varie iniziative quindi già sono state messe in campo e continuano anche in piazza e sotto la regione Molise, come sappiamo bene l'informazione spesso e volentieri è dalla parte dei poteri politici, pur consapevoli che la miglior arma che abbiamo é la protesta diretta questa iniziativa che sembrerebbe leggera ha un suo impatto, nero su bianco scrivere e denunciare brevemente e consapevolmente quello che si chiede, una mail - unica che ognuno spedirà nello stesso momento, più ne saremo e più avrà un peso di attenzione. Vi chiediamo di partecipare in tanti come onda unica, sabato 7 novembre 2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 chiediamo a tutti i molisani di inviare contemporaneamente una mail a questo indirizzo di posta elettronica : presidente@pec.governo.it (riceve anche da indirizzi di email non certificata).

Consigliamo di mandarla con doppio indirizzo a maildiprotestamolise@libero.it

per renderci conto della partecipazione. Inondiamo la email del governo

Testo da copiare e incollare sulla mail da inviare

Da cittadino della regione Molise chiedo l'immediata revoca alla nomina del presidente di regione Donato Toma di commissario straordinario all'emergenza, chiedo l'immediata revoca alla nomina di soggetto attuatore per le terapie intensive dedicate del Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, chiedo l'immediata revoca della nomina di Commissario ad acta del dott. Angelo Giustini, chiedo l'immediata revoca della nomina di sub Commissario ad acta della dott.ssa Ida Grossi.

Chiediamo dignità e rispetto».