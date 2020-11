Covid, da ieri in Italia 34.505 casi e 445 decessi

ROMA. Altro record di positivi in Italia, con 34.505 casi nelle ultime 24 ore e 445 decessi. Reso noto il dato epidemiologico da ieri nella conferenza stampa della Cabina di regia. 99 i ricoveri in Terapia intensiva. I tamponi sono stati 219.884. I guariti 4.961. Superate le 40mila vittime da inizio pandemia (40.192) su 824.879 casi totali e 312.339 guariti, per un totale di positivi attuali pari a 472.348.