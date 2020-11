Petacciato, il sindaco Di Pardo sospende il mercato quindicinale a novembre

PETACCIATO. Anche a Petacciato, come a Termoli per la fiera mensile, provvedimento di sospensione per il mercato quindicinale. Disposta con ordinanza del sindaco Roberto Di Pardo.

Considerato che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da covid-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia; considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico; si ordina la sospensione del mercato quindicinale del 1° ed il 3° venerdì del mese su viale Pietravalle e tratto via Napoli, fino al 24 novembre 2020».