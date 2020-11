Encomio ai militari dell'Arma, le congratulazioni di sindaco e amministrazione

TERMOLI. Il sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale tutta esprimono le più vive e sentite congratulazioni ai militari dell’Arma in servizio nel comando di Termoli che nell’ottobre del 2018 contribuirono allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito ad usura ed estorsioni, due dei peggiori mali che affliggono la collettività.



Gli encomi che sono stati assegnati ieri a Edgar Pica, Filippo Cantore, Graziano Di Mira, Mauro Morrone e Giovanni Micucci testimoniano ancora una volta l’attenzione che i carabinieri hanno per la nostra città.

Un sentito ringraziamento viene rivolto non solo per “L’operazione raddoppio” che all’epoca fu coordinata dalla Procura di Larino, in collaborazione coi Carabinieri di Termoli, Lucera e San Giovanni Rotondo, ma anche per il continuo impegno che giornalmente i carabinieri mettono in campo a tutela della cittadinanza e del territorio del basso Molise.