TERMOLI. Ma cosa sta succedendo? Altro risveglio in questo venerdì nuvoloso di questo inizio novembrino con una notizia ferale della scomparsa di un amico, soprattutto, ma anche una persona molto conosciuta in città: Paolo Fiorilli. Ci lascia a 75 anni: persona conosciuta e stimata in città, così come la sua famiglia.

Suo fratello Carlo è morto qualche tempo fa, era dipendente delle ferrovie dello stato oltre ad essere un noto esponente politico. Oggi, con la dipartita di Paolo, rimangono solo Claudio, il più giovane dei tre fratelli e le due sorelle Annarita e Tina. I termolesi doc non possono non ricordare poi la mamma, la signora Maria, nota a Termoli perché era una specialista nel fare un tipico dolce matrimoniale: i famosi taralli termolesi, dolci ricoperti di zucchero. Indimenticabile anche il papà Peppino, tutto brio e concretezza.

Che persona a modo era Paolo: i suoi occhi, come si dice di persone come lui, ridevano sempre. Una prerogativa non da tutti. Ogni volta che c'incontravamo per Termoli ci fermavamo a parlare della nostra passione calcistica comune, i coloro rossoneri del Milan. Parlare con lui era davvero piacevole perché competente e comprensivo. Ora, con lui che se n’è volato in cielo, avrò un amico in meno con cui parlare del Milan e non solo.

Negli ultimi tempi lo incontravo spesso assieme ad un altro amico comune, che con lui era diventato inseparabile, Basso Catterino che con Pinuccio Sciarretta diventava un trio speciale. Paolo ha lavorato per tanti anni in campo elettrico allo Zuccherificio del Molise, era un provetto ballerino assieme a sua moglie Giovanna, fin quando il Covid non ne ha impedito la pratica. Ogni sabato, con altri amici ballerini, scendeva sempre in pista e per questa pratica a volte rinunciava pure a vedere la partita del Milan.

Peccato per questa sua uscita precoce di scena dal palco della vita. Paolo era una persona solare. La notizia stamane ci ha scioccati. Lascia la sua adorata moglie Giovanna, i figli Giuseppe e Luca, la nuora Katia, i nipoti, il fratello e le sorelle, i cognati. I funerali, come informa l'agenzia funebre Jovine, si terranno sabato 7 Novembre alle ore 10,30 presso la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo partendo dalla Cappella del Cimitero di Termoli, osservando le norme anticovid e indossando le mascherine. La redazione di Termolionline esprime alla famiglia Fiorilli le più sentite condoglianze.