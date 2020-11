ISERNIA. Un arzillo pensionato, di 87 anni di Pescolanciano, stamani con la propria autovettura ha raggiunto Carovilli alla ricerca di funghi; non vedendolo rincasare i familiari hanno chiesto aiuto al 115 e nel primo pomeriggio di oggi, in applicazione del piano provinciale per le persone scomparse della Prefettura di Isernia, a cercare il pensionato c'erano due squadre dei Vigili del Fuoco (Isernia e Agnone), personale delle Stazioni dei

Carabinieri e della Compagnia di Agnone, Carabinieri Forestali delle stazioni limitrofe, Volontari del Cnsas, cittadini di Carovilli e Pescolanciano e anche un Elicottero dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Pescara, che nonostante le ore prossime all'imbrunire ha effettuato il volo di soccorso. Fortunatamente, forse anche incuriosito da tutto il casino che c'era intorno a lui, il pensionato è uscito dal bosco e con stupore ha capito che cercavano proprio lui.

Il maresciallo della stazione di Carovilli ha attivato tempestivamente le indagini relative alla scomparsa dell'anziano e, dopo aver rinvenuto la sua auto parcheggiata sul ciglio della strada verso Staffoli, si è recato con una squadra sul posto e contestualmente ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) per le operazioni tecniche di ricerca. Tre squadre del Cnsas sono immediatamente arrivate sul posto e, sulla base delle informazioni raccolte dall'autorità competente, hanno pianificato una ricerca di superficie approfittando delle ultime ore di luce.

Alla perlustrazione del territorio hanno partecipato anche uomini dell'Arma e dei Carabinieri forestali.

Nel frattempo il Soccorso Alpino aveva allertato la Centrale operativa del 118 la quale era rimasta in allerta, pronta ad inviare una postazione territoriale a soccorso dell'uomo disperso nel caso fosse risultato necessario.

Verso le 17 di questo pomeriggio l'anziano è stato riaffidato alle cure dei familiari.