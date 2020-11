Un'altra settimana di chiusura per il Tribunale di Isernia, avvocati in sofferenza

ISERNIA. Se il Tribunale di Larino finisce sulla ribalta radiofonica nazionale in virtù dell’ordinanza firmata dai vertici giudiziari frentani, a Isernia si chiude per un’altra settimana. La conferenza permanente ha prorogato la sospensione di udienze e attività per un’altra settimana.

La conferenza permanente di cui fanno parte il presidente Vincenzo Di Giacomo il procuratore capo Carlo Fucci e il presidente degli avvocati Maurizio Carugno ha deciso di prorogare la sospensione di udienze e attività fino al 14 novembre. Previsti in questi giorni nuovi tamponi sul personale del palazzo di giustizia. Finora si sono registrati più di 10 casi di coronavirus.

La Camera Penale al Presidente Di Giacomo ha però chiesto che la chiusura del Tribunale non si concretizzi in un sostanziale fermo delle attività consentendo, non solo lo svolgimento delle attività urgenti, ma anche l’accesso agli avvocati per il deposito di tutti gli atti di cui non è autorizzata la trasmissione a mezzo Pec, sia per il dibattimento penale che per l’Ufficio Gip-Gup che per il Giudice di Pace, con la presenza del relativo personale.

E’ stato ricordato che, a differenza di magistrati e personale dipendente, gli avvocati non lavorando non percepiscono emolumenti.