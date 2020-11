Sit-in di sensibilizzazione ‘Catene di libertà’ di Gioventù Nazionale

TERMOLI. Sit-in di sensibilizzazione di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, contro l’assurdo regime di restrizioni, precarietà e rigidità fiscale promosso dal Governo. Gioventù Nazionale, segnatamente, si sente in dovere di sottolineare gli oltraggi subiti da una generazione, quella degli under 35, umiliata e ignorata a più riprese dall’esecutivo. Esecutivo che, senza far minimamente tesoro delle problematiche della precedente ondata, persevera ricadendo puntualmente nei medesimi errori - che inevitabilmente si riflettono sulla pelle degli italiani. È questo il senso dell’iniziativa, denominata, non a caso, ‘Catene di libertà’.