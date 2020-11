Sono 32.616 i nuovi contagi in Italia, con 331 decessi

ROMA. Cala il numero dei contagi in Italia rispetto alle 24 ore precedenti, ma ciò è dovuto anche a circa 40mila tamponi in meno, ne sono stati processati 191.144 da ieri. Per fortuna cala anche il numero dei decessi, 331, anche se sono sempre tanti. I nuovi positivi sono stati 32.616.

I positivi attuali diventano 558.636, con 335.074 guariti complessivi, per 935.104 casi totali dall'inizio della pandemia, 41.394 le vittime dal febbraio scorso.