Tamponi sui bimbi a Montecilfone: sono tutti negativi

MONTECILFONE. Buone notizie per adesso a Montecilfone riguardo al Covid, «i bambini sottoposti a tampone sono tutti negativi. Mi riservo di attendere i risultati dell'insegnante, del personale Ata e di un unico bimbo per la riapertura della scuola. Come sempre vi terrò aggiornati», ha riferito sui social con una nota ufficiale il sindaco Giorgio Manes.