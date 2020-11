Auto contro scooter in via Udine, 44enne medicato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente tra auto e scooter in via Udine nel primo pomeriggio di oggi. Per fortuna, lievi conseguenze per il conducente del ciclomotore, comunque trasportato con l'ambulanza della Misericordia di Termoli assieme al 118 al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, lamentava un dolore al ginocchio. Si tratta di un 44enne. Sul posto la pattuglia della Polizia municipale.