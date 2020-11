Sono 25.271 i contagi da ieri in Italia, ma con meno di 150mila tamponi: 356 decessi

ROMA. Sono stati "solo" 147.725 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore e per questo il dato dei positivi cala a 25.271, con 356 decessi. Alto il numero dei guariti, 10.215. Un centinaio i nuovi ricoveri nei reparti di Terapia intensiva. In complesso sono morte 41.750 persone dall'inizio della pandemia in Italia, su 960.373 casi totali, con 345.289 guariti e 573.334 positivi attuali.