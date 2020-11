«Chiediamo un numero maggiore di tamponi»

ROTELLO. Si rinfocola la polemica a Rotello, invece, dove nonostante l’Asrem abbia fatto i tamponi alla prima catena dei contatti avuti dal medico di base risultato positivo e ora nel reparto di rianimazione del Cardarelli, i residenti del comune di Rotello chiedono maggiore chiarezza sui tamponi effettuati.

Lo fanno con una lettera aperta, evidenziando che ci sono circa 200 persone in carico al medico di famiglia contagiato.

«Perché sono trascorsi quasi due settimane dalla scoperta della positività del medico di base, che ha la maggior parte della popolazione come pazienti sono stati effettuati pochissimi tamponi. Chiediamo un maggior controllo prima che la situazione possa precipitare. Ci sentiamo abbandonati da chi dovrebbe tutelarci...il paese è costituito in maggioranza da persone over 65 e ci viene ricordato ogni giorno di proteggerli visto che ê la fascia maledettamente colpita».