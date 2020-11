Il Covid sconfigge la “Scuola Polo in Ospedale” al Cardarelli

CAMPOBASSO. Ogni giorno leggiamo preoccupati i bollettini medici che ci informano sul numero dei contagiati e dei decessi, e osserviamo con aria incredula il balletto dei tanti virologi che sembrano dire tutto e il contrario di tutto.

Siamo perfettamente consapevoli che l'Italia (come anche il resto del mondo) sta vivendo un'emergenza sanitaria, economica, sociale ed educativa causata dalla diffusione pandemica del Covid-19.

Abbiamo potuto vedere sulla nostra pelle quali siano gli impatti che le restrizioni imposte dal Governo italiano hanno avuto sulla popolazione, che improvvisamente ha dovuto fare i conti con limitazioni sempre più crescenti della libertà personale e sociale, interrompendo il nostro consueto stile di vita per un tempo sconosciuto.

Ma anche alla luce di queste valutazioni ci sono notizie che comunque ci lasciano ancora con l’amaro in bocca.

Come molti di voi sapranno all’ospedale Caldarelli di Campobasso si è stabilito l’ampliamento del reparto di Malattie Infettive con 17 posti in più per affrontare l’emergenza Coronavirus.

La tragica situazione del momento evidenzia quanto possa essere importante anche un solo posto letto in più.

Detto questo, quello che non molti sanno è che per creare questo “ampliamento” si sono dovuti sacrificare: il reparto di Pediatria, presumibilmente, sottodimensionato e accorpato ad un altro reparto, l’Associazione Clownterapia Piciok onlus di Campobasso, che non potrà più allietare i bambini ricoverati (solo chi ha avuto un figlio malato sa quanto possa essere importante un sorriso), e ultimo ma non per importanza, la “Scuola Polo in Ospedale” (la sezione primaria dell’I. C. D’Ovidio situata all’interno del reparto di Pediatria).

Per i “fortunati” che non lo sapessero, questa istituzione è attiva in molti ospedali italiani e permette ai giovani e ai giovanissimi le cui patologie prevedono lunghi ricoveri di recuperare la loro identità di scolari e studenti.

La sezione ospedaliera dell’I.C. D’Ovidio, garantiva il diritto allo studio e la continuità delle attività scolastiche a tutti i bambini e i ragazzi ricoverati al Cardarelli, costituendo così anche un sostegno emotivo ed un ponte con la quotidianità.

Nelle altre regioni l’emergenza Covid non ha frenato le attività della scuola in ospedale, che continua a svolgere il servizio anche in modalità a distanza, nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus.

Questo purtroppo non è accaduto nella nostra regione, e ci lascia con l’amaro in bocca perché a pagare, come spesso accade, sono proprio i più piccoli e i più deboli, quelli che andrebbero maggiormente tutelati, tanto più perché proprio a causa delle restrizioni saranno complessi e difficoltosi anche i contatti con le loro famiglie.

Abbiamo già chiarito quanto siano importanti i posti letto ma la domanda è: “Non si potevano trovare dei locali più idonei senza dover sacrificare il diritto allo studio?”.

Può l’Asrem decidere autonomamente di eliminare un’istituzione scolastica?

Questo soprattutto alla luce del fatto che nei mesi scorsi, 118 sindaci dei complessivi 136 comuni molisani avevano apposto il proprio nome e cognome per sostenere la proposta, ideata dal Commissario alla Sanità Giustini, del Covid-hospital al Vietri di Larino.

Sarebbe bello avere una risposta anche solo per togliere un po’ di quell’amaro in bocca al dirigente scolastico, all’insegnante che si occupava della scuola, ai genitori e soprattutto ai bambini ricoverati in ospedale.

Vogliamo concludere con una frase di Malala Yousafzai (Premio Nobel per la Pace): “Essere i primi della classe non ha nessuna importanza, se non puoi studiare affatto. Quando qualcuno ti toglie la penna di mano, allora sì che capisci davvero quanto sia importante l’istruzione”.