TERMOLI. Il 94% degli italiani dichiara di consumare abitualmente prodotti ittici.

Le specie preferite tonno e merluzzo - per il 36% dei consumatori è aumentato il consumo di pesce negli ultimi 5 anni, tra le motivazioni il suo essere un’alternativa più salutare alla carne - 3 italiani su 4 affermano che acquistare prodotti ittici sostenibili contribuisca alla salute degli oceani - le etichette di certificazione di sostenibilità per l’82% degli intervistati aiutano nelle scelte e aumentano la fiducia nel brand - oltre il 55% degli italiani (+25% rispetto al 2018) conosce il marchio blu Msc e il 40% +33% rispetto al 2018) acquistare frequentemente prodotti ittici certificati.

Marine Stewardship Council (Msc), organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso i suoi Standard di sostenibilità ittica, pubblica i risultati della più grande ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici, investigandone abitudini, percezioni e attenzione alla sostenibilità a livello nazionale e globale.

Gli italiani si confermano grandissimi consumatori di pesce, che prediligono cucinare e consumare nelle proprie case. Attenti agli indicatori di qualità e salute, gli italiani prestano molta attenzione anche al tema della sostenibilità: spinti dalla consapevolezza dell’urgenza di proteggere mari e oceani, gli italiani sono pronti a scendere in campo per contribuire alla loro salute. Abitudini di consumo Se non sorprende il fatto che un’altissima percentuale di italiani (94%) dichiari di consumare abitualmente prodotti ittici, è interessante notare che il 41% si dichiari un vero e proprio seafood lover, amante e appassionato dei prodotti offerti dal mare.

Perché in Italia questi non sono solo un alimento, ma cultura e tradizione. Il 36% dei consumatori dichiara di aver aumentato il consumo di prodotti ittici negli ultimi 5 anni. Le motivazioni che orientano il consumatore sono legate alla salute e alla qualità (freschezza, sicurezza e un impatto positivo sulla propria salute), e alla provenienza da fonti sostenibili. Il pesce è visto come alimento sano, una valida e più salutare alternativa alla carne. Il consumo di pesce avviene prevalentemente all’interno delle mura domestiche (76% degli intervistati). Le specie preferite? Tonno e merluzzo.