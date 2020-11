Termoli-Tremiti, nuovi orari per il collegamento delle unità fino al 20 novembre Copyright: Personale

TERMOLI. Entrerà in vigore domani mattina, mercoledì 11 novembre, il nuovo orario per il collegamento unità da passeggeri Termoli - Isole Tremiti che varrà fino al 20 novembre 2020. La notizia, giunta tramite nota stampa a firma del Capitano di Fregata (CP) Amedeo Nacarlo, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termoli che, con Ordinanza n° 50-2020, ha decretato la tabella con la nuova programmazione dei tragitti (in allegato).