Morto presidente Unicef Italia, il cordoglio della Garante dei Diritti Leontina Lanciano

CAMPOBASSO. Con profonda tristezza la rete dei Garanti regionali per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - di cui faccio parte in qualità di Garante regionale dei Diritti della Persona - saluta il Presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo, spentosi ieri sera a Roma e si stringe con dolore e con affetto alla sua famiglia.

“Per noi è stato un esempio di instancabile costanza e coerenza. Avevamo collaborato da poco alla scrittura del codice etico per il diritto alla salute delle persone di minore età ed abbiamo trovato in lui un uomo, un amico, impegnato sempre nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo e che ha sostenuto con la sua forza ed autorevolezza il nostro progetto.

Ci mancherà l’uomo di enorme sensibilità convinto che il mondo non si potrà mai salvare se non partendo dalla cura dei più fragili e più deboli ed in particolare dai bambini e dalle bambine".