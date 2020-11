Amazon, Occhionero (IV): «Governo e antitrust aprano verifica»

ROMA. "La messa sotto accusa di Amazon da partedella Commissione Ue per l'utilizzo improprio dei dati aziendali non pubblici dei venditori indipendenti destra grande preoccupazione anche per l'Italia. Il governo, in particolare il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, apra una verifica sulla situazione e l'Antitrust italiano acceleri le procedure di indagine già in corso sul rischio di danni del colosso americano sulle piccole imprese italiane". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia VIva Giusy Occhionero.

"Il ruolo di sostanziale monopolista a livello mondiale di Amazon crea un'evidente penalizzazione per negozi e piccoli esercizi sul territorio, se ci fosse dietro una violazione delle leggi sulla concorrenza a maggior ragione andrebbe immediatamente sanzionata. È opportuno che su questo anche il governo italiano, in linea con la Commissione europea, si impegni di più", conclude.