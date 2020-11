I tamponi in modalità drive-in a Casacalenda

CASACALENDA. Tamponi a Casacalenda, in modalità Drive-in. «Ieri pomeriggio, in accordo con Asrem, e dopo aver ricostruito la catena dei contatti definiti "stretti" con il nostro stimato medico di base, è stato fatto lo screening di ricerca degli eventuali positivi al Coronavirus. La modalità scelta per effettuare l'esame è stata quella del Drive In. Gli interessati - che sono già stati contattati telefonicamente -, a partire dalle 15.30, si sono messi in fila, restando sulla propria automobile, in attesa del tampone.

Per la gestione dell'esame è stato scelto un luogo fuori dal centro abitato, congeniale alla modalità scelta. Una parte dei contatti, invece, sarà raggiunta direttamente a casa: parliamo di persone e situazioni particolarmente delicate e sensibili. Tutti coloro che sono stati sottoposti a tampone ieri, restano in regime di isolamento fiduciario fino all'esame del tampone di controllo, a prescindere dall'esito del tampone. Qualora vi fossero nuovi positivi all'interno della comunità che, per ragioni logistiche, non possono condividere il proprio domicilio con i conviventi, sono pregati di mettersi in contatto direttamente con me per trovare soluzioni idonee ed evitare il propagarsi del contagio. Al resto della popolazione raccomando, come sempre, discrezione, vicinanza e sostegno morale reciproco.

Ricordo l'importanza di avere ed indossare sempre mascherine pulite e mantenere una distanza sociale tale da garantire sicurezza a se stessi e al prossimo. Le scuole restano aperte. Prego i genitori di evitare i contatti pomeridiani tra ragazzi, specialmente dove non possono essere garantite le sicurezze necessarie. Portare i bambini e i ragazzi a casa di amici o ospitarli, non è consigliabile in questo momento. Vi auguro una buona giornata, resto sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e spero che di positivo ci sia solo un atteggiamento condiviso. Un caro saluto a tutti», il messaggio della “sindaka” Sabrina Lallitto.