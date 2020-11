Alunna positiva a Principe di Piemonte, classe attiva didattica a distanza

TERMOLI. Dopo i casi all'istituto comprensivo Schweitzer e Difesa Grande (Plesso di via Po), classe con didattica a distanza anche alla scuola Principe di Piemonte del comprensivo Oddo Bernacchia a Termoli. Una bimba, che era già a casa da una settimana, è risultata positiva al tampone ed è in isolamento assieme alla sua famiglia. Ora saranno effettuati, secondo protocollo Asrem, i compagni di classe. Gli scolari sono usciti a mezzogiorno e ora seguiranno le lezioni da casa, fino a quando non rientrerà l'allarme sanitario.