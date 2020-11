Sono stati 37.978 i nuovi contagi in Italia, 636 i decessi

ROMA. Salgono i contagi rispetto a ieri in Italia, ma salgono anche i tamponi. Sono stati 37.978 i positivi su 234.672 tamponi. In aumento anche i decessi, 636. I positivi attuali aumentano fino a 635.054, con 43.589 vittime della pandemia e 1.066.041 casi da febbraio. I guariti sono stati da ieri 15.645, il livello più alto della seconda ondata e nel complesso 387.758. L'auspicio è che al più presto il numero dei guariti superi giornalmente quello dei nuovi contagi. Infine, sono stati 389 i ricoveri ulteriori in Terapia intensiva.