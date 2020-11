MONTENERO DI BISACCIA. L’emergenza Covid-19, con la sua seconda ondata pandemica, sta accentuando le problematiche dei commercianti che, già vessati dalle chiusure anticipate di questo periodo e dal lockdown di marzo, chiedono a gran voce un aiuto dalla Regione Molise. A muovere la richiesta è la portavoce dei commercianti di Montenero Ilaria Sparvieri che, in una recente nota, spiega:

«Partecipiamo e ci uniamo alla protesta pacifica del comitato commercianti molisano abbassando le saracinesche dei nostri negozi lunedì pomeriggio.

Ci rivolgiamo in primis alla regione Molise e poi al nostro sindaco per chiedere sostegni economici e un dialogo finalizzato ad un miglioramento dell’attuale situazione economica cerchiamo soluzioni al drastico e inarrestabile calo dei consumi di beni non alimentari. Essendo zona gialla noi siamo aperti e non avremo diritto a nessun contributo dallo stato ma purtroppo la situazione è quasi pari a una chiusura perché le persone sono invitate a non uscire causa Covid, hanno paura di spendere e non ci sono eventi e cerimonie.

Certi che uniti tra di noi e anche con il dialogo con le istituzione possiamo aiutarci».