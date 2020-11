Contagi a Larino, Puchetti: «Metà degli 8 positivi sono della scuola Rosano»

LARINO. Il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti entra nel merito dei nuovi contagi emersi a Larino.

«Si informa che anche ierti sera purtroppo abbiamo avuto dei dati parziali da parte dell'Asrem. La buona notizia è che la stragrande maggioranza dei ragazzi della 5B della scuola primaria Rosano e i loro familiari sono negativi.

Per quanto riguarda i nuovi 8 positivi segnalati, 4 sono legati al cluster di contagio delle scuole, mentre i nominativi degli altri 4 non ci sono stati ancora comunicati. Attualmente a Larino ci sono 34 soggetti positivi.

Come ogni sera si ribadisce l'importanza del rispetto delle regole dettate per contenere il contagio. E soprattutto l'uso dei dispositivi di protezione personale. Come per gli altri nuclei che hanno al loro interno dei soggetti positivi si ricorda che è stato riattivato il servizio Re.cor.d a cui rivolgersi per il servizio di consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio. Basta contattare il numero telefonico 0874828209 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 o al numero verde 800.090.504 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00.

L'operatore comunale che risponderà, prenderà in carico la richiesta e provvederà ad inoltrarla all'organizzazione di volontariato che materialmente effettuerà il servizio».