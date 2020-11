Guglionesi: concorso per istruttori di Polizia Locale, il 18 novembre la prova orale

GUGLIONESI. Il Presidente della Commissione Esaminatrice, VISTO IL DPCM DEL 24.10.2020, comunica che la prova ORALE del concorso in oggetto è CONFERMATA il GIORNO 18 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 14.00 ed in prosieguo presso la sala consiliare, CON IL SOLO INGRESSO DEI CANDIDATI, senza accompagnatori.



Si riproduce di seguito quanto già contenuto nel precedente avviso pubblico per una rapida conoscenza da parte degli interessati:

Preliminarmente i candidati saranno sottoposti a colloquio dello psicologo, essendo il giudizio di idoneità/non idoneità propedeutico al prosieguo dell’esame.



In caso di idoneità, il candidato proseguirà la prova con il colloquio in lingua inglese. Di seguito si procederà con il colloquio nelle materie oggetto della prova scritta (come indicato da art. 9 del bando di concorso).



In ossequio alle norme vigenti in materia di contenimento epidemiologico ad oggi ancora vigenti, e fatte salve diverse disposizioni che dovessero essere emanate dagli Organi di Governo è garantita la sanificazione della sala (a mezzo ditta specializzata) All'ingresso sarà misurata la temperatura mediante utilizzo di termo scanner in dotazione della Commissione Esaminatrice con contestuale identificazione dei candidati e sottoscrizione di modulo sanitario fornito dalla Commissione.

Successivamente i candidati saranno autorizzati ad entrare in sala, muniti della mascherina protettiva (obbligatoria).



Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi, esibendo la carta di identità, nel luogo sopra indicato alle ore 13.30 per le operazioni preliminari di identificazione.

L’elenco dei candidati ammessi:

CANNARSA SEBASTIANO

CASTELLI GIUSEPPE

CICCHINI GIOVANNI

COLARELLI M.TERESA

DE AMICIS EMILIANO

FATICA DARIA

FIORENTINO DANILO

FUIANO STEFANO

MONTAGANO NICOLA GIOVANNI

PACIONE FABRIZIO

SENATOROVA LUDMILA