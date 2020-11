Gabriele Di Cienzo nominato coordinatore provinciale di Forza Nuova

GUGLIONESI. In occasione dell'incontro di Forza Nuova a Guglionesi, alla presenza di numerosi militanti, il segretario Regionale Ninni ha provveduto a nominare Gabriele Di Cienzo responsabile provinciale del movimento, visto l'impegno dimostrato non soltanto nell'ambito politico, ma anche in quello associazionistico e di volontariato.