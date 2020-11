In Consiglio comunale debutta il nuovo gruppo "Noi con Guglionesi"

GUGLIONESI. Lunedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale di Guglionesi. Fissati alle 15.30 i lavori, che dovranno ridefinire anche la composizione del Consiglio, con l’ingresso in surroga di Paolo De Socio al posto della dimissionaria Giuseppina D’Onofrio. Scorrendo l’ordine del giorno diffuso dalla presidente dell’assise civica Barbara Morena, si costituirà un nuovo gruppo, “Noi con Guglionesi”, con la probabile aggregazione di chi ha lasciato la maggioranza. Debutta anche il nuovo assessore Michele D’Anselmo. In discussione un atto di indirizzo per permettere la rateizzazione degli oneri concessori sui condoni edilizi, permessi di costruire e scia in sanatoria. Interessante l’atto di indirizzo per commissariamento dell’istituzione Mimì Del Torto.