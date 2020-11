Debiti fuori bilancio, tesoreria e verde urbano nel prossimo Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del consiglio comunale Michele Marone comunica che il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 19-11-2020 alle ore 17:00 in prima convocazione e per il giorno 20-11-2020 alle ore 18:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - GDP TERMOLI N.296/2019



2. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - GDP TERMOLI N.248/2019



3. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 183/2019



4. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N.267/2000 - TRIBUNALE DI LARINO GIUDICE DEL LAVORO - PROVVEDIMENTO CRON. N.400 DEL 29/04/2020



5. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A E LETTERA E D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 215/2019 - PAGAMENTO CTU



6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.



7. CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA PARROCCHIA S.ANTONIO PER LA COSTRUZIONE DI UNO STABILE ANNESSO ALLA CHIESA



8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



9. MOZIONE PROT. N. 60619 DEL 10.11.2020, AVENTE AD OGGETTO " SOLIDARIETÀ PESCATORI ITALIANI TRATTENUTI IN LIBIA".



10. INTERPELLANZA PROT. N. 45793 DEL 04.09.2020, AVENTE AD OGGETTO " PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DESTINATA AI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA”.