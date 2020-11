Da domenica Campania e Toscana zona rossa, il Molise resta zona gialla

ROMA. La Campania e la Toscana sono diventate 'zona rossa'. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana e in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche (Fonte Ansa.it).