Occhionero (Italia Viva): «Al posto dell'ospedale da campo in Molise Vietri centro Covid»

ROMA. É di poche ore fa la notizia, resa pubblica dal Ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia, che Molise e Calabria hanno correttamente presentato la domanda per ottenere un ospedale da campo Covid-19.

L'obiettivo quello di ampliare i posti letto per gli ammalati che purtroppo continuano ad aumentare.

"Una scelta tampone della Regione Molise- ha dichiarato l'onorevole Giuseppina Occhionero- che non può essere giudicata positivamente. Italia Viva Molise già durante la prima ondata del virus aveva sostenuto che il Covid hospital del Molise dovesse essere il Vietri di Larino. Questa soluzione, voluta a gran forza dai 100 sindaci che avevano firmato per questo, era stata anche votata dal Consiglio Regionale del Molise a maggioranza per ben due volte. Disattesa la volontà di Palazzo D' Aimmo si pensa ora ad una soluzione d' emergenza. Che poteva essere evitata se si fosse agito a tempo debito. L' ospedale Covid è in sofferenza e l' ospedale da campo potrebbe arrivare quando sarà già troppo tardi".