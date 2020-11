Scuole chiuse a Larino anche per la prossima settimana

LARINO. Nuovo post del sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti. «Si informa la cittadinanza che a seguito delle comunicazioni dell'Asrem si è appreso che oggi a Larino ci sono 3 nuovi soggetti positivi al Covid-19.

L'azienda sta procedendo alla ricostruzione epidemiologica dei contatti in quanto sembrano non riconducibili ai cluster finora noti in città.

Alla luce del crescente numero di nuovi positivi, in parte legati ai contagi registrati nelle scuole, d'intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce si è deciso che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche la prossima settimana. I ragazzi continueranno a frequentare le lezioni a distanza.

Si coglie l'occasione per esprimere tutta la solidarietà dell'amministrazione ai concittadini risultati positivi e si invitano i familiari ad osservare le regole dell'isolamento domiciliare al fine di contenere il diffondersi del virus.

Come, ormai di consueto, coloro che hanno avuto contatti diretti con i positivi saranno sottoposti a tampone trascorsi dieci giorni dal contatto.