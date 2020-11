CAMPOBASSO. Non la manda a dire il segretario regionale dem Vittorino Facciolla: «Fallimento della sanità molisana, chiedono l'ospedale da campo e il Vietri resterà chiuso».

«Il ministro Boccia ha appena dichiarato: "Il Molise ci ha chiesto un ospedale da campo da 140 posti".



Ma come? Il Molise non è zona gialla, dove la situazione è sotto controllo e dove va tutto bene?

Evidentemente no. E la prova palese del totale fallimento della gestione di Toma e Florenzano sta nel fatto che a questo punto avremmo potuto avere l'ospedale Covid a Larino in piena funzione e con personale medico e paramedico assunto grazie ai fondi statali e invece ci prepariamo, come nel peggiore degli scenari prevedibili, ad accogliere i nostri malati in un ospedale da campo ovvero, sull'asfalto».