Un altro contagio in carcere, due i positivi a Larino e c'è un ricovero in Malattie infettive

LARINO. «Si informa la cittadinanza che anche oggi si sono registrati nuovi casi positivi in città legati a cluster noti. I nuovi positivi sono 2 perché il terzo registrato nel bollettino dell'Asrem è interno alla casa circondariale. Purtroppo però si è appreso che un nostro concittadino è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dopo il primo responso del tampone rapido». E' quanto diffuso dal sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti.

«Continua, dunque, a salire il numero degli attualmente positivi a Larino. Non si vuole essere ripetitivi ma occorrono atteggiamenti responsabili da parte di tutti. Distanziamento, pulizia continua delle mani, uso delle mascherine sono imperativi categorici da rispettare. Come sempre si augura ai soggetti colpiti dal virus di superare al meglio questa delicata fase della loro vita. A tutti di vivere come una comunità unita questo momento storico.