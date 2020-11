Infermiere 46enne del 118 travolto e ucciso da un albero mentre stava facendo legna

RICCIA. E’ morto sul colpo Donato Vassalotti, 46enne di Riccia, mentre in contrada Mazzocca era intento al taglio della legna.

Uno degli alberi che stava tagliando gli è finito addosso non lasciandogli via di scampo. E’ morto sul colpo, a nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118, suoi colleghi tra l’altro, Donato infatti era infermiere e soccorritore proprio del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il giovane di Riccia era molto conosciuto e ben voluto in paese, lascia la moglie e due figli.

Sul posto i carabinieri della stazione di Riccia hanno effettuato i rilievi del caso e stanno svolgendo le indagini del caso.

La camera ardente è stata allestita presso il cimitero cittadino.