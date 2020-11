Nuovo caso di Covid a Montenero, Contucci: «Contagio avvenuto sul luogo di lavoro»

MONTENERO DI BISACCIA. Un positivo anche oggi a Montenero di Bisaccia e arriva il messaggio consueto della sindaca Simona Contucci: «Cari concittadini, oggi registriamo un altro caso ufficiale di Covid-19 a Montenero, del quale eravamo a conoscenza: si tratta di una persona che ha contratto il virus sul posto di lavoro. La catena dei contatti è stata ricostruita quasi per intero e tutte queste persone sono già in isolamento, alcune hanno fatto il tampone e altre lo faranno nei prossimi giorni. In questa fase possiamo solo sperare che il cluster non si allarghi ulteriormente. Nell'augurare a tutti voi un buon sabato sera e una buona domenica, reitero il mio invito alla massima prudenza nei rapporti interpersonali.