A soli 52 anni trovato morto in casa, lutto cittadino proclamato dal sindaco

PROVVIDENTI. Dramma a Provvidenti. Un 52enne, Angelo Sauro, con la passione delle moto, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, dove viveva da solo. A darne il triste annuncio le sorelle, i cognati, i nipoti e parenti tutti. I funerali si svolgono oggi, a mezzogiorno, nel Santuario Madonna della Libera.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il medico del 118, che ha certificato l'avvenuto decesso causato da un malore. Sgomento in paese. Il sindaco Robert Caporicci e L'amministrazione comunale di Provvidenti dichiarano il lutto cittadino per domenica 15 novembre in quanto è voluto mancare improvvisamente un nostro giovane concittadino. La morte prematura del nostro giovane concittadino Angelo Sauro è per tutta la comunità di Provvidenti un fatto tragico e doloroso che ha colpito tutti noi.

«L’ Amministrazione comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore per questa grave perdita che ha profondamente colpito lacomunità e testimoniare una forte vicinanza e sostegno al dolore che sta vivendo la famiglia del giovane. Proclamiamo il lutto cittadino nel giorno dei funeralidomenica 15 novembre».