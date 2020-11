Sorpresi a bere al bancone del bar oltre l'ora di chiusura obbligatoria, multati gestore e clienti

LARINO. Il mini lockdown che ci è stato imposto con gli ultimi Dpcm impone severe restrizioni anche ai gestori dei locali e agli stessi clienti. Dopo le 18 i bar devono essere chiusi e si può fare solo asporto fino alle 22. Ma c’è chi non ci sente da questo versante e fa orecchie da mercanti. E’ quanto accaduto a Bonefro due sere fa, coi militari della Guardia di Finanza della tenenza di Larino che nel servizio di pattugliamento finalizzato al controllo sul rispetto delle norme anti-Covid ha trovato in un locale del paese il gestore intento a servire da bere a tre avventori ben oltre l’orario di chiusura obbligato. Erano le 19 quando i militari della Fiamme gialle sono entrati nel pubblico esercizio e hanno sorpreso i 4 al bancone. Gestore e clienti sono stati multati con una sanzione da 533 euro ciascuno, mentre per il gestore è stata anche segnalata l’infrazione che ora verrà gestita dalla prefettura, e che potrebbe costare giorni di chiusura.