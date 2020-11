In Italia 33.979 nuovi contagi, con poco più di 195mila tamponi: 546 i decessi

ROMA. Scendono ancora i contagi, ma rispetto al picco di due giorni fa, dove i contagi erano quasi 41mila, di tamponi ne sono stati effettuati circa 60mila in meno, per cui la percentuale costante resta attorno al 16%. Da ieri processati 195.275 tamponi per 33.979 nuovi positivi, che portano il totale dei contagi attuali a 712.490. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 546, per un totale di 45.229 dall'inizio della pandemia. Infine, i guariti sono stati 9.376, con 420.810 pazienti usciti dal coronavirus nel complesso, su 1.178.529 casi registrati in Italia.