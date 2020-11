Si torna in classe a Portocannone da domani, ma stop a scuolabus e mensa

PORTOCANNONE. Da domani, lunedì 16 novembre, essendo venute meno le condizioni per la chiusura delle scuole, le lezioni potranno riprendere, in presenza, per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Portocannone. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Caporicci.

«D'intesa con il dirigente scolastico sentita nella tarda mattinata odierna, verrà tuttavia sospeso per le giornate di domani e dopodomani, sia il servizio mensa che il servizio scuolabus, per consentire gli opportuni adempimenti precauzionali a garanzia di una ripresa dei predetti servizi in tutta sicurezza. Si informa inoltre che, a causa dell'esito positivo di cosiddetti tamponi rapidi effettuati su un collaboratore del Comune e su un amministratore, sempre a titolo precauzionale, per le giornate di domani e di dopodomani, gli uffici comunali resteranno chiusi. Verranno comunque garantiti i servizi urgenti ed indifferibili che potranno essere richiesti contattando il numero telefonico 0875.59884 oppure inoltrando una mail all'indirizzo comune.portocannone@gmail.com».