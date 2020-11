Emergenza Covid, 146 i pazienti ricoverati all'ospedale di San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO. Sono 146 le persone ricoverate con patologia Covid-19 all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. E' quanto diffuso dalla direzione sanitaria stamani. Ci sono 113 in Malattie infettive, 20 in Pneumologia e 13 in Terapia intensiva. Diciotto pazienti in attesa di ricovero al Pronto soccorso e soltanto uno in attesa di tampone.